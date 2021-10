Wall Street cauta in avvio Countdown per la stagione delle trimestrali

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) –prudente per la borsa dicon gli investitori che si preparano intanto a valutare le prime. Laparte domani con JPMorgan e BlackRock, giovedì sarà la volta di Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup, e venerdì Goldman Sachs. Sul fronte macroeconomico, la giornata odierna è priva di spunti significativi. Domani si avrà invece un aggiornamento sull’andamento dell’inflazione e l’MBA pubblicherà i dati sulle richieste di mutui agli istituti di credito. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si attesta a 34.540 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.370 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,26%); senza direzione l’S&P 100 (+0,13%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto beni di ...