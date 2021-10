Vinitaly torna in presenza a Verona con la “Special Edition” (Di martedì 12 ottobre 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – Una tre giorni di business e di servizio per accelerare la ripresa del settore sui principali mercati obiettivo e per fare il punto sul futuro del vino italiano anche alla luce dei nuovi trend di acquisto e consumo. E’ la Special Edition di Vinitaly, il terzo evento in presenza di quest’anno firmato dal brand fieristico leader internazionale, in programma a Veronafiere dal 17 al 19 ottobre, presentato oggi a Palazzo Balbi, a Venezia, alla presenza del governatore Luca Zaia.Caratterizzato da un layout smart e uniforme, Vinitaly Special Edition punta tutto sul business. Attesi a Verona operatori da 35 nazioni, oltre ai professionisti italiani del fuori casa, del turismo e della grande ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – Una tre giorni di business e di servizio per accelerare la ripresa del settore sui principali mercati obiettivo e per fare il punto sul futuro del vino italiano anche alla luce dei nuovi trend di acquisto e consumo. E’ ladi, il terzo evento indi quest’anno firmato dal brand fieristico leader internazionale, in programma afiere dal 17 al 19 ottobre, presentato oggi a Palazzo Balbi, a Venezia, alladel governatore Luca Zaia.Caratterizzato da un layout smart e uniforme,punta tutto sul business. Attesi aoperatori da 35 nazioni, oltre ai professionisti italiani del fuori casa, del turismo e della grande ...

