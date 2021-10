Superman è bisessuale | il coming out nei fumetti DC

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 ottobre 2021) Jon Kent, figlio die attuale detentore del titolo nei, è ufficialmente, come annunciato in rete. Jonathan "Jon" Kent, figlio die attuale detentore del titolo nei, è ufficialmente, come annunciato in rete in occasione del NationalOut Day. L'annuncio anticipa l'evento vero e proprio, che avrà luogo il prossimo mese nel quinto numero del mensile: Son of Kal-El. Tom Taylor, sceneggiatore della testata, ha commentato così la notizia, tramite il tweet che potete leggere qui sopra: "Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi, e tutti meritano di riconoscersi nei propri eroi. Oggi, il supereroe più forte del pianeta, fa il suoout." ...