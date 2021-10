Sciogliere Forza Nuova? La lezione di Scelba (Di martedì 12 ottobre 2021) La controversia sullo scioglimento di Forza Nuova e sulle sue modalità mi ha riportato alla memoria quel che accadde in Italia nei primi anni Cinquanta quando fu esercitato un pressante intervento sul governo dalla Nuova ambasciatrice Usa, Clare Booth Luce, giunta a Roma alla vigilia delle elezioni del 1953. La questione, allora, era ben diversa da quella di oggi. È infatti azzardato stabilire un parallelismo tra le attuali grottesche vicende con i problemi di allora sia per il peso delle forze politiche, sia per i diversi momenti della storia d’Italia, sia per la statura dei protagonisti. Secondo l’ambasciatrice, gli americani avevano sbagliato a non pretendere dal governo italiano una politica più ferma e aggressiva verso il Pci che si era potuto impunemente accreditare. Gli Stati Uniti dovevano pretendere misure eccezionali con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) La controversia sullo scioglimento die sulle sue modalità mi ha riportato alla memoria quel che accadde in Italia nei primi anni Cinquanta quando fu esercitato un pressante intervento sul governo dallaambasciatrice Usa, Clare Booth Luce, giunta a Roma alla vigilia delle elezioni del 1953. La questione, allora, era ben diversa da quella di oggi. È infatti azzardato stabilire un parallelismo tra le attuali grottesche vicende con i problemi di allora sia per il peso delle forze politiche, sia per i diversi momenti della storia d’Italia, sia per la statura dei protagonisti. Secondo l’ambasciatrice, gli americani avevano sbagliato a non pretendere dal governo italiano una politica più ferma e aggressiva verso il Pci che si era potuto impunemente accreditare. Gli Stati Uniti dovevano pretendere misure eccezionali con ...

