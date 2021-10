Ricci (Pd): 'Sul fascismo Salvini bocciato in storia, ripassi e sia chiaro' (Di martedì 12 ottobre 2021) Potrà dire menzogne al suo elettorato, giustificando le violenze squadriste di sabato scorso da parte di eversivi come Forza Nuova, e paragonare l'eliminazione di certi partiti come quello che fecero ... Leggi su globalist (Di martedì 12 ottobre 2021) Potrà dire menzogne al suo elettorato, giustificando le violenze squadriste di sabato scorso da parte di eversivi come Forza Nuova, e paragonare l'eliminazione di certi partiti come quello che fecero ...

Advertising

jadarf1 : RT @CaressaGiovanni: Ricci (Pd): 'Sul fascismo Salv1ni bocciato in storia, ripassi e sia chiaro' - ClemensDaniela : RT @globalistIT: - Claudie9223 : RT @Claudie9223: COMUNQUE A ME #RICCI SEMBRA SEDUTO SUL WC..?????? #staseraitalia #GovernoDeiPeggiori #NoGreenPass - CaressaGiovanni : Ricci (Pd): 'Sul fascismo Salv1ni bocciato in storia, ripassi e sia chiaro' - globalistIT : -