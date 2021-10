Qualificazioni Qatar 2022, sospesa Albania-Polonia (Di martedì 12 ottobre 2021) A circa 10? dalla fine, la sfida Albania-Polonia è stata sospesa. L’episodio che ha fatto sospendere il match, valido per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si è verificato poco dopo il gol di Swiderski, che ha sbloccato la gara al 77?. Dagli spalti, i tifosi di casa hanno infatti iniziato a tirare bottigliette verso il terreno di gioco e in particolare in direzione dei giocatori polacchi. Evidentemente non hanno preso bene il gol subito, che rischia di costare all’Albania l’accesso allo spareggio e dunque la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. VOLGOGRAD, RUSSIA - JUNE 28: Piotr Zielinski of Poland chases the ball during the 2018 FIFA World Cup Russia group H match between Japan and Poland at Volgograd Arena on June 28, 2018 in Volgograd, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) A circa 10? dalla fine, la sfidaè stata. L’episodio che ha fatto sospendere il match, valido per leai Mondiali di, si è verificato poco dopo il gol di Swiderski, che ha sbloccato la gara al 77?. Dagli spalti, i tifosi di casa hanno infatti iniziato a tirare bottigliette verso il terreno di gioco e in particolare in direzione dei giocatori polacchi. Evidentemente non hanno preso bene il gol subito, che rischia di costare all’l’accesso allo spareggio e dunque la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. VOLGOGRAD, RUSSIA - JUNE 28: Piotr Zielinski of Poland chases the ball during the 2018 FIFA World Cup Russia group H match between Japan and Poland at Volgograd Arena on June 28, 2018 in Volgograd, ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Qatar La Svizzera aggancia l'Italia: 4 - 0 alla Lituania La Svizzera, invece, ne fa 'solo' 4, appaia i campioni d'Europa in testa al Girone C delle qualificazioni mondiali a quota 14 ma lascia gli azzurri in pole per il pass diretto a Qatar 2022: sara' ...

Qualificazioni Qatar 2022: la Svizzera aggancia l'Italia nel gruppo C ...Con un rotondo 4 - 0 la Svizzera si è liberata agevolmente della Lituania e ha agganciato momentaneamente l'Italia a 14 punti in testa al gruppo C delle qualificazioni verso il Mondiale in Qatar. La ...

Qatar 2022, i risultati: Germania già ai Mondiali, vincono Olanda e Galles Sky Sport Roma in ansia per Abraham: fuori per infortunio in Inghilterra-Ungheria L'attaccante giallorosso era entrato al 76' ma è dovuto uscire nel recupero per un problema muscolare. Domenica i giallorossi sfidano la Juve all'Olimpico ...

Qualificazioni Mondiali: la Svizzera aggancia l'Italia, triplo Cristiano Ronaldo La Danimarca stacca il pass per i Mondiali del 2022. Italia raggiunta dalla Svizzera nel Gruppo C, solo pari per l'Inghilterra con l'Ungheria.

