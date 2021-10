Putiferio in Rai, Ecco chi va a condurre insieme ad Alberto Matano, Direttamente dal Gf Vip. Lui furioso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ appena cominciata una nuova stagione di La Vita in Diretta con Alberto Matano alla conduzione. Ma le ultime indiscrezioni dicono che ben presto il famoso presentatore potrebbe essere affiancato da una donna che viene Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. Gli scambi tra le due reti più seguite, Rai e Mediaset, sono all’ordine del giorno.Ma chi sarà la Vip che potrebbe ricevere questo importantissimo incarico dalla Rai? L’ultimo anno di La Vita in Diretta è stato brillante. Sono due anni che Alberto Matano è al timone della storica trasmissione, ma solo quando ha scelto la strada della conduzione unica ha trovato il vero successo. La prima esperienza, condivisa con Lorella Cuccarini, non è stata delle migliori. Il loro rapporto non è mai decollato e anche il programma ne ha risentito in ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ appena cominciata una nuova stagione di La Vita in Diretta conalla conduzione. Ma le ultime indiscrezioni dicono che ben presto il famoso presentatore potrebbe essere affiancato da una donna che vienedalla casa del Grande Fratello Vip. Gli scambi tra le due reti più seguite, Rai e Mediaset, sono all’ordine del giorno.Ma chi sarà la Vip che potrebbe ricevere questo importantissimo incarico dalla Rai? L’ultimo anno di La Vita in Diretta è stato brillante. Sono due anni cheè al timone della storica trasmissione, ma solo quando ha scelto la strada della conduzione unica ha trovato il vero successo. La prima esperienza, condivisa con Lorella Cuccarini, non è stata delle migliori. Il loro rapporto non è mai decollato e anche il programma ne ha risentito in ...

Advertising

Uncanny_South : @hardcorejudas È identico al caso di Pio e Amedeo che dicono f*ocio e ne* ro e quando succede un putiferio la RAI l… - zazoomblog : Putiferio in Rai Mara Venier lascia Domenica In la comunicazione: “Non ce la faccio più. Ecco chi hanno scelto al m… - spacexpIorer : non capisco il senso di scrivere un tweet del genere quando ieri si è già creato il putiferio per una fake news… fi… -