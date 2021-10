Pruzzo: “Roma, una Juve così non la ritrovi più. Bisogna fare risultato” (Di martedì 12 ottobre 2021) Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ai microfoni di Radio Rai, ha parlato dell’imminente sfida tra i giallorossi e la Juventus, in programma domenica a Torino, spiegando come sia un’occasione importante per Mourinho e i suoi di eliminare i bianconeri dalla corsa anche per la Champions. Queste le parole dell’ex bomber: “La Roma in difesa non sta benissimo, ma una Juve così non la ritrovi più e quindi devi approfittarne e fare risultato. Non si può toppare. Sarebbe anche un bel segnale all’ambiente e al campionato per far capire che è cambiata l’aria rispetto agli anni anni scorsi. Vincere, o almeno non perdere, vorrebbe dire tanto. E poi ti scrolli da dosso una concorrente anche per la zona Champions”. Foto: Wikipedia L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) Roberto, ex attaccante della, ai microfoni di Radio Rai, ha parlato dell’imminente sfida tra i giallorossi e lantus, in programma domenica a Torino, spiegando come sia un’occasione importante per Mourinho e i suoi di eliminare i bianconeri dalla corsa anche per la Champions. Queste le parole dell’ex bomber: “Lain difesa non sta benissimo, ma unanon lapiù e quindi devi approfittarne e. Non si può toppare. Sarebbe anche un bel segnale all’ambiente e al campionato per far capire che è cambiata l’aria rispetto agli anni anni scorsi. Vincere, o almeno non perdere, vorrebbe dire tanto. E poi ti scrolli da dosso una concorrente anche per la zona Champions”. Foto: Wikipedia L'articolo ...

