Policano | ” Rinnovo Insigne | fossi in lui firmerei a vita Anche il Napoli deve fare uno sforzo”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roberto, ex calciatore,delparla deldi lorenzoe della squadra di Spalletti prossima avversaria del Torino.SUE ILRoberto, ex calciatore, fra le tante, di Torino eha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 station radio: “Ildi Spalletti, lotterà fino alla fine per un traguardo importante. È uno bravo a dare stimoli, ma èestremamente preparato e sa dare ai suoi le carte giuste per affrontare gli avversari. Poi il toscano è bravissimo nel creare gruppo, e su questo è aiutato dall’intelligenza dei suoi calciatori. La chiave sarà il cercare sempre la verticalizzazione su Osimhen, visto che la difesa del ...

Roberto, ex calciatore,del Napoli parla deldi lorenzo Insigne e della squadra di Spalletti prossima avversaria del Torino.SU INSIGNE E IL NAPOLI Roberto, ex calciatore, ...Parola di Roberto, ex centrocampista intervenuto a 1 Station Radio sul gran momento del ... Chiaramente, il mancatopuò influire sull'aspetto mentale". Poi è il turno del Napoli: "Il ...Roberto Policano su 1 Station Radio: “Ho giocato in quattro tra le piazze più calorose d’Italia: Genoa, Roma, Torino e Napoli. Non tifo ..."La chiave sarà il cercare sempre la verticalizzazione su Osimhen, visto che la difesa del Torino gioca sempre molto alta".