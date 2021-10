Padova | 55enne muore soffocato in un tombino | stava cercando di recuperare qualcosa | ma è rimasto incastrato

(Di martedì 12 ottobre 2021) E’in unmentre tentava diun oggetto ed è. Questa l’ipotesi dopo che una guardia giurata, la scorsa notte, ha trovato un cadavere in via Palestro a: era disteso sulla strada e il busto era infilato nella cavità. Si tratta di undi Sassari che viveva poco lontano dal luogo della tragedia. Secondo i primi riscontri, l’uomo – dopo aver assunto sostanze alcoliche – verso le 3.30 ha rimosso il coperchio di ghisa e ha tentato di entrare nel. È morto peròa causa della fanghiglia e gli operatori del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul corpo – dicono gli inquirenti – non ci sono ferite o altri segni di violenza. La salma è ...

Advertising

tusciaweb : 55enne muore soffocato incastrato in un tombino Padova - 55enne muore soffocato incastrato in un tombino. - occhio_notizie : Vittima un 55enne originario di Sassari ma residente nella zona. Sul caso indaga la polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Padova 55enne

Sardegna Live

... l'uomo di 55 anni trovato morto nella notte incastrato in un tombino a, in via Palestro. A ... Ilha deciso quindi di alzare il coperchio in ghisa per cercare l'oggetto, ma è rimasto ..., nel tombino un cadavere incastrato a metà L'uomo ha un nome, Salvatore Masia ,originario di Sassari, sembra fosse assiduo bevitore, viveva a. Che fosse ubriaco appare al ...Padova, nel tombino un cadavere incastrato a metà, l'uomo si chiamava Salvatore Massaia, aveva 55 anni forse cercava qualcosa dentro ...55enne muore soffocato incastrato in un tombino. Padova - Secondo le prime ricostruzioni, qualcosa gli sarebbe caduto all'interno e si sarebbe calato per tentare di recuperarla ...