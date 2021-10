Oppo ColorOS 12 | annuncio ufficiale a livello globale

(Di martedì 12 ottobre 2021) Quest’oggi viene annunciato ufficialmente il nuovo12 di. Vediamo assieme le novità del sistema operativo, fra i brand leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi il nuovo sistema operativo12 basato su Android 12 disponibile per gli utenti di tutto il mondo.12 introduce un’inedita interfaccia utente, estremamente personalizzabile, con prestazioni fluide e funzionalità innovative, pensate per stimolare la produttività quotidiana e ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Con il rilascio della versione beta di12,si conferma tra i primi brand amondiale a supportare il nuovo Android 12. Questo importante ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: OPPO ColorOS 12 basato su Android 12 è ufficialmente global - #Android12 #ColorOS #ColorOS12 #Oppo #OPPOA16s #OPPOA53 #OPPOA5… - Iam_EmperorAlex : RT @techdroider: OPPO ColorOS 12 (Android 12) #ColorOS12 #Android12 - turkishcouk1 : ColorOS 12 alacak Oppo modelleri belli oldu - DigitalicMag : ColorOS 12, scopriamo il nuovo sistema operativo di OPPO basato su Android 12, le principali funzioni introdotte ne… - David_c05 : OPPO ufficializza la nuova ColorOS 12 basata su Android 12. Ecco com'è fatta e quando arriva -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo ColorOS

Di recente, ancheoffre anche una funzione presa in prestito da Material You in12 , il suo aggiornamento Android 12 recentemente svelato. La versione beta Samsung di One UI 4.0 è ...In continuità con questa prospettiva, la nuova versionedirimane aperta a tutti gli sviluppatori Android . Oltre ai Software Development Kit gratuiti per la fotocamera " che includono ...Quest'oggi viene annunciato ufficialmente il nuovo ColorOS 12 di Oppo a livello globale. Vediamo assieme le novità del sistema operativo.L'azienda ha ritirato dal mercato alcuni modelli controllabili da remoto che potevano essere violati con una certa facilità, mettendo a rischio la vita dei pazienti. Il problema era già noto dal 2018 ...