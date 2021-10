Mondiali Qatar 2022, L’Equipe: l’Uefa concederà i giocatori alle nazionali solo una settimana prima (Di martedì 12 ottobre 2021) L’Equipe rivela un retroscena sui Mondiali di Qatar 2022 che si terranno fra poco più di un anno, dal 21 novembre al 18 dicembre, nel paese mediorientale. Vista la collocazione davvero particolare nel calendario, prima e dopo i tornei calcistici tra cui i maggiori campionati europei e la Champions League, l’Uefa avrebbe già comunicato con una circolare a tutte le federazioni affiliate che i giocatori saranno concessi alle nazionali solo una settimana prima e che le ultime partite di campionati o altre competizioni saranno fissate esattamente sette giorni prima dell’inizio della manifestazione Qatariota. Una decisione di Ceferin che, se venisse ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021)rivela un retroscena suidiche si terranno fra poco più di un anno, dal 21 novembre al 18 dicembre, nel paese mediorientale. Vista la collocazione davvero particolare nel calendario,e dopo i tornei calcistici tra cui i maggiori campionati europei e la Champions League,avrebbe già comunicato con una circolare a tutte le federazioni affiliate che isaranno concessiunae che le ultime partite di campionati o altre competizioni saranno fissate esattamente sette giornidell’inizio della manifestazioneiota. Una decisione di Ceferin che, se venisse ...

