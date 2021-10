Materazzi a Thuram: “Razzismo? Non uscì dal campo quando…” | VIDEO (Di martedì 12 ottobre 2021) Marco Materazzi, ex giocatore dell'Inter, ha parlato di Razzismo lanciando una frecciatina a Lilian Thuram, molto attivo su questo tema Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 ottobre 2021) Marco, ex giocatore dell'Inter, ha parlato dilanciando una frecciatina a Lilian, molto attivo su questo tema

Advertising

TuttoMercatoWeb : Materazzi: 'Thuram non è mai uscito dal campo quando mi davano del figlio di put****' - Eurosport_IT : Marco Materazzi risponde alle parole di Thuram ???? ?? - Paolo_Bargiggia : Onore a @iomatrix23. Da quando lo seguivo come cronista dell' @Inter è sempre stato un uomo vero. Non ipocrita; non… - IreneBalestrini : RT @perchetendenza: 'Materazzi': Per la sua risposta alle parole di Lilian Thuram, che sul palco del Festival di Trento ha invitato i calci… - LucyaC87 : RT @Eurosport_IT: Marco Materazzi risponde alle parole di Thuram ???? ?? -