Massimo Galli indagato e "in fuga" dai magistrati: clamoroso a Milano, era atteso in procura poche ore fa. Ma... (Di martedì 12 ottobre 2021) Massimo Galli si avvale della facoltà di non rispondere. L'infettivologo, indagato nell'inchiesta su presunti concorsi truccati alla facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano, non verrà sentito dai pm Carlo Scalas e Luigi Furno dopo aver ricevuto nei giorni scorsi un invito a presentarsi. "Abbiamo valutato di attendere l'avviso di chiusura delle indagini preliminari per capire meglio l'origine e la natura degli addebiti contestati di cui il professore ancora non si capacita", ha detto il difensore Ilaria Li Vigni all'AGI. All'appello nelle indagini che vedono coinvolto il responsabile Malattie infettive del Sacco mancano alcuni atti che potrebbero invece essere decisivi. Al momento Galli sarebbe coinvolto in almeno quattro casi di presunta manipolazione di concorsi pubblici. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021)si avvale della facoltà di non rispondere. L'infettivologo,nell'inchiesta su presunti concorsi truccati alla facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di, non verrà sentito dai pm Carlo Scalas e Luigi Furno dopo aver ricevuto nei giorni scorsi un invito a presentarsi. "Abbiamo valutato di attendere l'avviso di chiusura delle indagini preliminari per capire meglio l'origine e la natura degli addebiti contestati di cui il professore ancora non si capacita", ha detto il difensore Ilaria Li Vigni all'AGI. All'appello nelle indagini che vedono coinvolto il responsabile Malattie infettive del Sacco mancano alcuni atti che potrebbero invece essere decisivi. Al momentosarebbe coinvolto in almeno quattro casi di presunta manipolazione di concorsi pubblici. ...

