L'Italia è sempre più la regina del basket con la sindrome di Down (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - "Lavoriamo sugli aspetti tecnici di questo sport, sui fondamentali e sul rispetto delle regole. Normale che qualche difficoltà ci sia, ma siamo più noi che dobbiamo riuscire ad adattarci a loro anziché il contrario". Il selezionatore e referente tecnico Giuliano Bufacchi racconta così il suo impegno alla guida della Nazionale Italiana di basket con sindrome di Down, laureatasi nello scorso fine settimana Campione d'Europa agli Euro TriGames 2021 di Ferrara. E indica in "programmazione, pazienza e rispetto" la ricetta segreta di questo 'Dream Team'. La vittoria in finale contro la Turchia per 21-12 è stata "un'emozione unica, una grande soddisfazione alzare il trofeo davanti al nostro pubblico", ha spiegato in un'intervista all'AGI il tecnico che lavora per la Fisdir (Federazione Italiana sport ...

