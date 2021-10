Letta: fa paura destra che non rompe con fascismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta, non capisce "perché Salvini e Meloni non riescano a condannare e basta" la violenza fascista "senza fare distinguo o dire 'ma anche'". Letta chiede al governo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Il segretario del Pd Enrico, non capisce "perché Salvini e Meloni non riescano a condannare e basta" la violenza fascista "senza fare distinguo o dire 'ma anche'".chiede al governo di ...

Advertising

g_bonincontro : RT @LaStampa: Letta: “Draghi sciolga Forza Nuova. E questa destra fa paura, non rompe con il fascismo” - LaStampa : Letta: “Draghi sciolga Forza Nuova. E questa destra fa paura, non rompe con il fascismo” - AlbertoEnricoA2 : RT @PieraBelfanti: Letta: “Draghi sciolga Forza Nuova. E questa destra fa paura, non rompe con il fascismo” - editta_fazzi : Letta: “Draghi sciolga Forza Nuova. E questa destra fa paura, non rompe con il fascismo” - PieraBelfanti : Letta: “Draghi sciolga Forza Nuova. E questa destra fa paura, non rompe con il fascismo” -

Ultime Notizie dalla rete : Letta paura Letta: fa paura destra che non rompe con fascismo Agenzia askanews Forza Nuova, Minniti: "Non è protesta degenerata, è eversione" "Quando si progetta e poi si tenta di assaltare la sede di un governo. Quando si attacca e si devasta la sede di un sindacato. Quando si usa sistematicamente la violenza nei confronti delle forze di p ...

Green pass, scatta la rincorsa. Ma industriali e artigiani: «Rischiamo di perdere la manodopera specializzata» FERMO - Meno tre giorni al Green pass obbligatorio sul posto di lavoro. Gli sprovvisti resteranno fuori, con lo stipendio sospeso finché non si metteranno in regola. Chi entrerà ...

"Quando si progetta e poi si tenta di assaltare la sede di un governo. Quando si attacca e si devasta la sede di un sindacato. Quando si usa sistematicamente la violenza nei confronti delle forze di p ...FERMO - Meno tre giorni al Green pass obbligatorio sul posto di lavoro. Gli sprovvisti resteranno fuori, con lo stipendio sospeso finché non si metteranno in regola. Chi entrerà ...