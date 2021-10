Juventus, colpo a gennaio dal PSG! (Di martedì 12 ottobre 2021) La corazzata di talenti composta dal PSG quest’anno sta iniziando a mostrare le prime complicazioni: ad approfittarne potrebbe essere proprio la Juventus. Un giocatore in particolare ha espresso il suo malumore attuale nel club parigino. Si tratta di Georginio Wijnaldum, centrocampista arrivato a parametro zero dal Liverpool. Wijnaldum, presentazione PSG, 2021, Getty Images L’olandese, in un’intervista a NOS, ha spiegato come il fatto di non essere impiegato spesso stia condizionando la sua avventura con il PSG: “Una situazione nuova per me, è difficile: non posso dire di essere totalmente felice perché non è ciò che mi aspettavo. Ma il calcio è anche questo dovrò imparare ad affrontare questi momenti lavorando sodo per risolvere la situazione”Dopo le prime partite da titolare, infatti, Wijnaldum ha iniziato le ultime gare dalla panchina, essendo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) La corazzata di talenti composta dal PSG quest’anno sta iniziando a mostrare le prime complicazioni: ad approfittarne potrebbe essere proprio la. Un giocatore in particolare ha espresso il suo malumore attuale nel club parigino. Si tratta di Georginio Wijnaldum, centrocampista arrivato a parametro zero dal Liverpool. Wijnaldum, presentazione PSG, 2021, Getty Images L’olandese, in un’intervista a NOS, ha spiegato come il fatto di non essere impiegato spesso stia condizionando la sua avventura con il PSG: “Una situazione nuova per me, è difficile: non posso dire di essere totalmente felice perché non è ciò che mi aspettavo. Ma il calcio è anche questo dovrò imparare ad affrontare questi momenti lavorando sodo per risolvere la situazione”Dopo le prime partite da titolare, infatti, Wijnaldum ha iniziato le ultime gare dalla panchina, essendo ...

Advertising

JuventusUn : #Inter, colpo clamoroso dalla #Juve: #Marotta lo scippa a #Cherubini! I DETTAGLI? - gilnar76 : Van de Beek Juve: i dettagli del possibile colpo dal Manchester United #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - CMercatoNews : ??L'#Inter pensa al super colpo in casa #Juventus: sondaggi in corso per #Marotta - JuventusUn : #Juventus, via libera definitivo per l’affare a costo zero | Arriva con lo scambio di prestiti! IL COLPO?… - infoitsport : Calciomercato Juventus, insidia Premier League per il colpo a zero -