Inter, non solo Sanchez: anche un centrocampista verso l’addio (Di martedì 12 ottobre 2021) Sanchez e Gagliardini verso l’addio a gennaio: l’Inter potrebbe valutare la possibile doppia cessione in vista del prossimo mercato di gennaio. L’attaccante cileno vorrebbe giocare con maggiore continuità Sanchez e Gagliardini verso la cessione: potrebbe essere questa l’imminente mossa del mercato dell’Inter in vista dei prossimi mesi. L’attaccante cileno, come manifestato dallo stesso diretto Interessato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 ottobre 2021)e Gagliardinia gennaio: l’potrebbe valutare la possibile doppia cessione in vista del prossimo mercato di gennaio. L’attaccante cileno vorrebbe giocare con maggiore continuitàe Gagliardinila cessione: potrebbe essere questa l’imminente mossa del mercato dell’in vista dei prossimi mesi. L’attaccante cileno, come manifestato dallo stesso direttoessato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : Il 'Triplete' dell'Inter? Eto'o lo sapeva... ????? 'Dite che fu una sorpresa? Beh, non ci crederete ma feci inserire… - capuanogio : ?? Atangana (procuratore di #Kessie) ha offerto il centrocampista, in scadenza con il #Milan, all'#Inter ma la poli… - Inter : ???? | #BUU Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.… - Antonio89704611 : @NackaSkoglund89 Per comprare chiunque ma non l' Inter...solo degli sprovveduti acquisterebbero per 1 miliardi un c… - La_Silvia23 : Già presi perché non aspettavo altro ?? -