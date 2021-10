Inter, differenziato per Correa in Nazionale: a rischio per la Lazio (Di martedì 12 ottobre 2021) Apprensione in casa Inter. Joaquin Correa, infatti, in ritiro con l’Argentina, non ha preso parte al lavoro in gruppo in vista della partita di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro il Perù, come riporta Tyc Sport. L’attaccante ha invece svolto lavoro differenziato. Ecco quindi che nei prossimi giorni dovranno essere effettuati esami più approfonditi per capire meglio le condizioni del Tucu. Sale però la preoccupazione in vista dell’impegno di campionato contro la sua ex squadra, la Lazio, in una “sfida contro il recente passato” che riguarda anche l’attuale tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Apprensione in casa. Joaquin, infatti, in ritiro con l’Argentina, non ha preso parte al lavoro in gruppo in vista della partita di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro il Perù, come riporta Tyc Sport. L’attaccante ha invece svolto lavoro. Ecco quindi che nei prossimi giorni dovranno essere effettuati esami più approfonditi per capire meglio le condizioni del Tucu. Sale però la preoccupazione in vista dell’impegno di campionato contro la sua ex squadra, la, in una “sfida contro il recente passato” che riguarda anche l’attuale tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. SportFace.

