Inghilterra, per la prima volta la Regina Elisabetta appare in pubblico con il bastone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Londra – Per la prima volta la regima Elisabetta ha partecipato a un importante evento pubblico avvalendosi dell’aiuto di un bastone per camminare. Lo ha riferito il sito dell’Evening Standard, pubblicando una foto scattata alla 95enne Regina durante una cerimonia in occasione del centenario della Royal British Legion. Elisabetta, riporta il giornale, è scesa da una limousine, ha ricevuto il bastone dalle mani della principessa reale Anna e poi si è diretta, senza problemi, verso il suo posto nell’Abbazia di Westminster. Elisabetta, fa notare l’Evening Standard, non è entrata nell’Abbazia dall’ingresso tradizionale – la Great West Door – ma attraverso l’ingresso del Poet’s Yard, che le ha permesso di fare meno strada per raggiungere il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Londra – Per lala regimaha partecipato a un importante eventoavvalendosi dell’aiuto di unper camminare. Lo ha riferito il sito dell’Evening Standard, pubblicando una foto scattata alla 95ennedurante una cerimonia in occasione del centenario della Royal British Legion., riporta il giornale, è scesa da una limousine, ha ricevuto ildalle mani della principessa reale Anna e poi si è diretta, senza problemi, verso il suo posto nell’Abbazia di Westminster., fa notare l’Evening Standard, non è entrata nell’Abbazia dall’ingresso tradizionale – la Great West Door – ma attraverso l’ingresso del Poet’s Yard, che le ha permesso di fare meno strada per raggiungere il ...

