Il tailleur Chanel Storia di un classico senza tempo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Leggenda vuole che Gabrielle “Coco”si innamori del tweed quando inizia a frequentare il Duca di Westminster. Prende in prestito i suoi vestiti e ne apprezza la comodità e l’eleganza discreta. Sono gli anni Venti, e in quel periodo le donne usano ancora regolarmente il corsetto. Cocodecide di liberarle da quell’antiquata costrizione, di vestirle con abiti che le facciano sentire eleganti e a loro agio. La nascita delinizia a lavorare il tweed, tessuto fino a quel momento riservato all’abbigliamento maschile. Lo rende femminile, declinandolo in nuovi colori e trame. Anni Venti: l’attrice Ina Claire posa per Vogue con ilin tweed diCrea quello che diventerà l’iconico...

...+ anfibi . Che il completo giacca e minigonna in tweed avesse una naturale predilezione allo styling con gli anfibi ce lo ha spiegato più volte - in passerella, però - anche la maison... scegliendolo in colori neutri e abbinandolo ao pantaloni a palazzo. Per uno li si porta ... Natalia Verza indossa mocassinicon un look da giorno relaxed alla Parigi Fashion Week. ...Un ottimo esempio è l'outfit firmato Chanel che Kristen Stewart ha scelto per assistere alla sfilata della collezione primavera estate 2022 della maison. Si tratta di un completo di tweed rosa e bianc ...Un tailleur con gonna in tweed dotata di spacco impreziosita da paillettes multicolor e rifinita con passamaneria dorata, è abbinata ad un costume da bagno metallizzato e catene bijoux sovrapposte. La ...