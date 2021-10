Green Pass dal 15 ottobre, la guida all’obbligo per pubblico e privato (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati. A ciò si unisce anche il rientro in presenza per i lavoratori della Pubblica Amministrazione sempre a partire dal 15 ottobre, con l’addio allo “smart working” che rimane solo come condizione straordinaria. I lavoratori fragili invece potranno continuare a fruire del lavoro agile fino al 31 dicembre 2021. Il rischio a partire dal 15 ottobre è quello di generare caos all’ingresso dei luoghi di lavoro, dovendo verificare le certificazioni dei dipendenti e dovendo fronteggiare anche chi non è in possesso del Pass, accompagnandolo di fatto fuori dal luogo di lavoro e in alcuni casi arrivando anche a sanzionarlo. Nei giorni scorsi sono state diramate delle linee guida, sia ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal 15ilsarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati. A ciò si unisce anche il rientro in presenza per i lavoratori della Pubblica Amministrazione sempre a partire dal 15, con l’addio allo “smart working” che rimane solo come condizione straordinaria. I lavoratori fragili invece potranno continuare a fruire del lavoro agile fino al 31 dicembre 2021. Il rischio a partire dal 15è quello di generare caos all’ingresso dei luoghi di lavoro, dovendo verificare le certificazioni dei dipendenti e dovendo fronteggiare anche chi non è in possesso del, accompagnandolo di fatto fuori dal luogo di lavoro e in alcuni casi arrivando anche a sanzionarlo. Nei giorni scorsi sono state diramate delle linee, sia ...

