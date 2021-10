Gibbs lascia NCIS | ufficiale l’addio a Mark Harmon | così è uscito di scena dopo 19 stagioni

(Di martedì 12 ottobre 2021), ora èmesi di voci sul presunto addio dialla serie, l’episodio 19×04 in onda lunedì 11 ottobre ha visto concludersi la lunga corsa dinei panni dell’agente speciale dell’, interpretato sin dal primo episodio. Attenzione Spoiler! Leroy Jethrorinuncia a un futuro nelle forze dell’ordine con l’episodio 19×04 Great Wide Open, che ha vistoe l’agente speciale Timothy McGee (Sean Murray) in Alaska impegnati a risolvere il caso del serial killer inseguito già nella stagione precedente e rivelatosi poi un sicario al soldo di una potente industria....

nonseinvisibile : Gibbs ha lasciato l'NCIS: questa è una delle serie storiche che iniziai con i miei quando avevo 10/11 anni, che poi… -

Dopo il successo dell'indagine,ha deciso di non riprendere il distintivo ma di restare a tempo indeterminato nel "mezzo del nulla", in Alaska, dove l'ultimo capitolo della sua storia lo aveva ...Lynneha definito la figlia la sua 'migliore amica' ed era nota a tutti per il senso dell'... apprendista parrucchiera,tre figli: Makayla, di sei anni, Harrison, di cinque anni, e Fallyn,...Mark Harmon, dopo 18 anni, ha lasciato Ncis, in cui ha interpretato il protagonista Gibbs: ecco com'è uscito di scena ...Non era semplice chiacchiericcio, evidentemente. Le speculazioni degli ultimi mesi sulla decisione di Mark Harmon di lasciare il cast di NCIS dopo oltre 18 stagioni si sono rivelate vere, purtroppo. N ...