(Di martedì 12 ottobre 2021) Tra gli ospiti dell’ultima puntata del Gf Vip, l’ex naufrago de L’Isola Dei Famosiè ancora una volta riuscito a creare il marasma nellacone Giulia Salemi. E’ stata proprio la sorella di Tommasoa presentarlo (come riportano i colleghi di Biccy.it) con queste parole: La mia parte preferita sta per arrivare. Sapete che ospite abbiamo adesso? Reduce dall’ultima Isola dei Famosi c’è. Lui che è rimasto in gioco per ben, 5 o 8 giorni. Così il modello è subito partito col piede di guerra. Comunque non sono 5 e 8, ma ben 7. Già hai sbagliato. I numeri e la matematica sono importanti. Direi che sono 7. Tu saresti la sorella di Tommaso? Ah, non ti conosco, sai com’è, conosco Giulia. Senza ...

Gaia Zorzi non delude mai. La presentatrice del GF, programma online che va in onda nello stesso giorno della puntata della sesta edizione del Grande Fratello, non è riuscita a trovare il giusto feeling con l'ospite della serata, il ...Avete presente la litigata tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni nell'ultima puntata del GF? Robetta noiosa in confronto alla catfight meravigliosa che c'è stata poco prima al GF. Gaia Zorzi ha presentato Akash Kumar ricordando la sua brevissima esperienza a L'Isola dei Famosi: " La mia parte preferita sta per arrivare. Sapete che ospite abbiamo adesso? Reduce dall'...Gf Vip Party, scatta il catfight in diretta tra Akash Kumar e Gaia Zorzi (che lo sotterra con una replica perfetta). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Gaia Zorzi non si fa mettere i piedi in testa e sbotta contro Akash Kumar durante la diretta del Gf Vip Party.