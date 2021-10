F1, Red Bull attacca Mercedes: “Sorprendente velocità con nuovo motore, anche 20 km/h in più” (Di martedì 12 ottobre 2021) Clamoroso attacco frontale della Red Bull nei confronti della Mercedes, dopo il GP di Turchia 2021 di F1. Christian Horner, team principal della casa austriaca, ha infatti sottolineato che la monoposto dei rivali, dopo il cambio di motore, “ha fatto un passo avanti significativo di recente” nella velocità in rettilineo; un fatto “Sorprendente”, come è stato definito secondo quanto riportato dalla Bbc. “Hanno dei problemi di affidabilità che stanno gestendo, ma la loro velocità è ancora impressionante. Guardando alcuni dei delta di velocità sul rettilineo, in alcuni punti erano 15-20 km/h, un dato maggiore rispetto a quello che avrebbe potuto fornire il Drs!”, ha aggiunto Horner. Non ha tardato ad arrivare la risposta della Mercedes, che si è definita ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Clamoroso attacco frontale della Rednei confronti della, dopo il GP di Turchia 2021 di F1. Christian Horner, team principal della casa austriaca, ha infatti sottolineato che la monoposto dei rivali, dopo il cambio di, “ha fatto un passo avanti significativo di recente” nellain rettilineo; un fatto “”, come è stato definito secondo quanto riportato dalla Bbc. “Hanno dei problemi di affidabilità che stanno gestendo, ma la loroè ancora impressionante. Guardando alcuni dei delta disul rettilineo, in alcuni punti erano 15-20 km/h, un dato maggiore rispetto a quello che avrebbe potuto fornire il Drs!”, ha aggiunto Horner. Non ha tardato ad arrivare la risposta della, che si è definita ...

Advertising

sportface2016 : #F1, la #RedBull attacca la #Mercedes: 'Sorprendente la velocità con il nuovo motore, anche 20 km/h in più in retti… - Socialupmag : Dopo quasi due anni di attesa torna la Red Bull Rampage, un evento in pieno stile Red Bull #RedBullRampage2021… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Red Bull, 'sorprende velocità Mercedes con nuovo motore': (ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il team principa… - glooit : Red Bull, 'sorprende velocità Mercedes con nuovo motore' leggi su Gloo - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1: #Marko ammette che nel #TurkishGP l'#AlphaTauri era più veloce della #RedBull -