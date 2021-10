Epic Games nel mirino di Google: i creatori di Fortnite accusati di aver aggirato le regole del Play Store (Di martedì 12 ottobre 2021) Non c'è pace per Epic Games che ora sta affrontando una causa da parte di Google, sostenendo che la società ha violato l'accordo con gli sviluppatori del Play Store quando ha implementato un aggiornamento a Fortnite qualche tempo fa, consentendo agli utenti di acquistare oggetti in-game e allo stesso tempo essere in grado di aggirare la commissione che Google prende da vendite in-app. La causa afferma che, a differenza dell'App Store di Apple, gli utenti Android non devono utilizzare Google Play Store e che "Epic si è arricchito ingiustamente a spese di Google" per questo motivo. Nell'ambito della causa, è stato anche affermato che Google non ha ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021) Non c'è pace perche ora sta affrontando una causa da parte di, sostenendo che la società ha violato l'accordo con gli sviluppatori delquando ha implementato un aggiornamento aqualche tempo fa, consentendo agli utenti di acquistare oggetti in-game e allo stesso tempo essere in grado di aggirare la commissione cheprende da vendite in-app. La causa afferma che, a differenza dell'Appdi Apple, gli utenti Android non devono utilizzaree che "si è arricchito ingiustamente a spese di" per questo motivo. Nell'ambito della causa, è stato anche affermato chenon ha ...

