"È l'occasione di Salvini e Meloni per smetterla con le ambiguità". Parla Campi (Di martedì 12 ottobre 2021) Alessandro Campi, politologo dell’Università di Perugia e profondo conoscitore della destra italiana, dice che sciogliere le formazioni neofasciste come Forza Nuova “è una possibilità che deve valutare il governo, o eventualmente l’autorità giudiziaria” ma che, in ogni caso, non è la soluzione “a meno di non pensare che si sia davvero dinnanzi a un ritorno in forze del fascismo come movimento politico di massa”. E non lo dice, Campi, per sminuire la gravità dell’assalto squadrista alla sede della Cgil, ma perché “temo che la realtà sia tragicamente più complessa”. “Scomodare il fascismo per spiegare questa forma estrema di malessere delle democrazie è un riflesso ideologico pavloviano della sinistra che può tornare redditizio in clima da campagna elettorale”, dice Campi. Ciò non vuol dire negare le infiltrazioni nelle proteste di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) Alessandro, politologo dell’Università di Perugia e profondo conoscitore della destra italiana, dice che sciogliere le formazioni neofasciste come Forza Nuova “è una possibilità che deve valutare il governo, o eventualmente l’autorità giudiziaria” ma che, in ogni caso, non è la soluzione “a meno di non pensare che si sia davvero dinnanzi a un ritorno in forze del fascismo come movimento politico di massa”. E non lo dice,, per sminuire la gravità dell’assalto squadrista alla sede della Cgil, ma perché “temo che la realtà sia tragicamente più complessa”. “Scomodare il fascismo per spiegare questa forma estrema di malessere delle democrazie è un riflesso ideologico pavloviano della sinistra che può tornare redditizio in clima da campagna elettorale”, dice. Ciò non vuol dire negare le infiltrazioni nelle proteste di ...

