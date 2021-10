Diaz si sbilancia | ' Obiettivo scudetto | il gioco di Pioli è ideale per me'

Advertising

Nel mirino ? "Siamo partiti molto bene e lo scudetto è un obiettivo - conferma- non scordiamoci che siamo il Milan. Dobbiamo andare avanti partita dopo partita e continuare così, pur sapendo ......iniziando a crearsi occasioni pericolosi con palle in verticale e affondi di Leao e di. ... perchè il Venezia, consapevole delle proprie forze, non sie resta rintanato nella propria metà ...Lo spagnolo del Milan è stato intervistato da Radio Marca dopo l'ottivo avvio di campionato. 'E Ibra - racconta - dice che posso fare ancora di più col mio .... Sono molto contento di come è iniziata ...