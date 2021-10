Da domani su Hp una sezione tutta dedicata al mondo Fintech

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 ottobre 2021)a mezzogiorno su Huffpost sarà online un nuovo canale verticale dedicato al. Detto facile, unaper approfondire la tecnologia applicata alla finanza, a come tecnologia e finanza insieme stanno cambiando il nostro modo di pagare, di investire il denaro, di accendere un mutuo o accedere a un finanziamento, di giocare in Borsa e addirittura di fare transazione in monete che esistono esclusivamente online. Stiamo parlando naturalmente del boom delle criptovalute ma anche del crowdfunding, dell’InsurTech, del trading online, delle erogazioni di prestiti, dei pagamenti cashless cioè dei mille modi che la rete offre per far girare denaro per mezzo di un click. Siamo soltanto all’inizio della rivoluzione, mi ha detto uno dei massimi operatori italiani, e sarà sufficiente un numero per restituirvi la rilevanza del ...