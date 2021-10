Covid | in Campania 208 nuovi positivi e 5 morti Indice di contagio | 1 | 16% Terapie intensive in aumento

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 208 icasi di coronavirus emersi ieri indall’analisi di 17.829 tamponi. L’dicala all’1,16% (ieri era al 2,31%). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 6decessi, 5 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Insono 18 (+4) i pazientiricoverati in terapia intensiva e 177 (-1) i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

...De Luca che ha rivendicato la grande vittoria di Napoli come una conferma del suo 'modello'...una commissione d'inchiesta per svelare 'le malefatte' di Conte nella gestione dell'emergenza... direttore di Coldiretti" che ha visto la Regione investire 80 milioni di euro per far fronte al, oggi assistiamo ad una rinnovata e forte volontà politica di immettere liquidità nel ...Il bollettino coronavirus della Regione Campania di oggi, martedì 12 ottobre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio ...La Regione Campania pronta ad investire in agricoltura oltre 1,2 miliardi di euro nei prossimi due anni. Lo comunica Coldiretti Campania nell’apprendere il via libera alla delibera della giunta region ...