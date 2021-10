**Covid: faq p.Chigi, datore lavoro può verificare green pass in anticipo** (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore? Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze". Si legge nelle Faq di palazzo Chigi sui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "È possibile per ildiil possesso delcon anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore? Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso delcon il preavviso necessario aldiper soddisfare tali esigenze". Si legge nelle Faq di palazzosui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi.

zazoomblog : Covid: faq p.Chigi controlli a campione non inferiori al 20% - #Covid: #p.Chigi #controlli #campione - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ??#GreenPass, Faq: 'I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovr… - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, 'chi in attesa green pass potrà usare documenti già rilasciati'**... - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, 'in via di predisposizione qr code per esenti vaccini'**... - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, 'controlli a campione, non inferiori al 20%'**... -