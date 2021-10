Covid: Draghi firma Dpcm per linee guida Green pass dal 15 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha adottato con Dpcm le linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre. Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota. Nella nota la presidenza del Consiglio ricorda cosa cambia da venerdì, quando il Green pass diventerà d'obbligo sul posto di lavoro. "Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all'obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Il presidente del Consiglio Mario, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha adottato conlerelative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15. Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota. Nella nota la presidenza del Consiglio ricorda cosa cambia da venerdì, quando ildiventerà d'obbligo sul posto di lavoro. "Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all'obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di ...

Agenzia_Ansa : In vista del 15 ottobre il premier Draghi dovrebbe firmare indicazioni generali, sotto forma di un Dpcm, sulle moda… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - fattoquotidiano : Covid, Draghi: “La fine della pandemia è vicina grazie ai vaccini” – Video - virgiliopaolo : RT @lauranaka: Mentre #Draghi firma il Dpcm sul #greenpass arrivano buone notizie da Washington per Italia. Nel suo WEO l'FMI taglia outloo… - AleaCaptaEst : RT @lauranaka: Mentre #Draghi firma il Dpcm sul #greenpass arrivano buone notizie da Washington per Italia. Nel suo WEO l'FMI taglia outloo… -