Classifica ATP Race, Jannik Sinner 10° e in scia a Hurkacz. Ottavo di finale cruciale a Indian Wells. Graduatoria e punti (Di martedì 12 ottobre 2021) Jannik Sinner prosegue la sua caccia alla qualificazione alle ATP Finals 2021, il torneo di fine anno a cui sono ammessi i migliori otto tennisti della stagione. L‘italiano si è qualificato agli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells (lo statunitense John Isner si è ritirato in seguito alla nascita del terzo figlio) e ha così rafforzato il decimo posto nell’ATP Race, la Graduatoria che determina appunto gli aventi diritto alla partecipazione della competizione in programma a Torino dal 14 al 21 novembre. L’azzurro ha ora all’attivo 2595 punti, si è procurato un discreto margine di vantaggio sull’insidioso canadese Felix Auger-Aliassime (2330, eliminato) e resta in scia al polacco Hubert Hurkacz (2865 ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021)prosegue la sua caccia alla qualificazione alle ATP Finals 2021, il torneo di fine anno a cui sono ammessi i migliori otto tennisti della stagione. L‘italiano si è qualificato agli ottavi dial Masters 1000 di(lo statunitense John Isner si è ritirato in seguito alla nascita del terzo figlio) e ha così rafforzato il decimo posto nell’ATP, lache determina appunto gli aventi diritto alla partecipazione della competizione in programma a Torino dal 14 al 21 novembre. L’azzurro ha ora all’attivo 2595, si è procurato un discreto margine di vantaggio sull’insidioso canadese Felix Auger-Aliassime (2330, eliminato) e resta inal polacco Hubert(2865 ...

