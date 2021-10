Caos Green Pass, Zaia: «La soluzione è una sola: riconoscere la validità del tampone fai da te» (Di martedì 12 ottobre 2021) «Si prenda atto che il 15 ottobre ci sarà una marea di lavoratori che non potranno avere il Green Pass, e non perché non hanno voluto fare il tampone, ma perché non è stato possibile farlo fisicamente». È il grido d’allarme rilanciato oggi dal presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso della presentazione di Vinity Special Edition. Secondo il governatore del Veneto infatti: «I numeri sono chiari: in Veneto ci sono 590mila persone in età lavorativa non vaccinate che avranno bisogno di un tampone ogni 48 ore: il sistema pubblico e le farmacie sono in grado di arrivare a 120mila». Zaia: «riconoscere il tampone fai da te» «Quindi, la soluzione è una sola: riconoscere la validità del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) «Si prenda atto che il 15 ottobre ci sarà una marea di lavoratori che non potranno avere il, e non perché non hanno voluto fare il, ma perché non è stato possibile farlo fisicamente». È il grido d’allarme rilanciato oggi dal presidente del Veneto, Lucanel corso della presentazione di Vinity Special Edition. Secondo il governatore del Veneto infatti: «I numeri sono chiari: in Veneto ci sono 590mila persone in età lavorativa non vaccinate che avranno bisogno di unogni 48 ore: il sistema pubblico e le farmacie sono in grado di arrivare a 120mila».: «ilfai da te» «Quindi, laè unaladel ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Gli scontri a Roma, le colpe di Lamorgese, il caos #greenpass sul lavoro, i venti di guerra tra Cina e Taiwan. Qu… - matteosalvinimi : Allungare la durata minima del Green Pass da 48 a 72 ore è possibile, anzi doveroso e previsto dall’Europa. Evitare… - borghi_claudio : Ah ovviamente non è che i discorsi sul green pass fanno dimenticare la questione #catasto. Anzi, è un motivo di più… - Gabriel05470893 : RT @_cieloitalia: L'ira della polizia su Lamorgese: 'Il 15 sarà caos' Col green pass obbligatorio scoppia il caso dei poliziotti no vax. A… - lara93 : @Adnkronos Problemi loro. Anche la scuola con l'introduzione del green pass doveva essere nel caos, invece non è successo niente! -