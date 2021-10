Bonus bancomat fino a 480 € | come funziona | a chi spetta e come richiederlo

Leggi su notizieora

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ilè tra i principali strumenti scelti dal nuovo governo Draghi al fine d’incentivare l’utilizzo del denaro elettronico. Si tratta di un provvedimento pensato per spingere ulteriormente l’abbandono del contante. Quest’ultimo rappresenta infatti una voce di costo importante per la Banca d’Italia e la BCE, visti gli oneri necessari per stampare e distribuire moneta. Allo stesso tempo, il ricorso ai contanti agevola coloro che attuano comportamenti scorretti dal punto di vista degli oneri impositivi. L’evasione fiscale continua a restare uno dei grandi nodi irrisolti all’interno della nostra economia, con perdite di risorse importanti e che potrebbero essere destinate non solo al rilancio del sistema Paese, ma anche all’abbattimento delle imposte.2021: cos’è e ...