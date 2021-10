Anima | UBS consiglia buy dopo dati raccolta settembre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo perHolding, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,97%. A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di UBSche nei giorni scorsiha diffuso i positivisulladi. Gli esperti dell’ufficio studi hanno portato il giudizio a “buy” dal precedente “neutral” ed allo stesso tempo hanno alzato il target price a 5,30 euro da 4,50. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del principale asset manager indipendente in Italia più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ...