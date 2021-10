Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, a Detto Fatto, scoppia la polemica (Di martedì 12 ottobre 2021) Non è la prima volta che un nome tristemente noto per via della cronaca finisce per essere travolto dalle polemiche. Questa volta è toccato ad Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa e di Antonio. Non è la prima volta che la giovane sbarca in tv ma se fino a questo momento la sua presenza era legata ad interviste e incontri legati al caso della madre, adesso è successo per un tutorial in onda a Detto Fatto. Come fa notare Il Fatto Quotidiano, il programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero ha accolto la richiesta di Alessia Logli disperata per i suoi capelli e alla ricerca di un nuovo look: “Ciao Bianca, vorrei che uno dei vostri tutor mi insegnasse ad accorciare i capelli in modo semplice e veloce da poter rifare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Non è la prima volta che un nome tristemente noto per via della cronaca finisce per essere travolto dalle polemiche. Questa volta è toccato addie di Antonio. Non è la prima volta che la giovane sbarca in tv ma se fino a questo momento la sua presenza era legata ad interviste e incontri legati al caso della madre, adesso è successo per un tutorial in onda a. Come fa notare IlQuotidiano, il programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero ha accolto la richiesta didisperata per i suoi capelli e alla ricerca di un nuovo look: “Ciao Bianca, vorrei che uno dei vostri tutor mi insegnasse ad accorciare i capelli in modo semplice e veloce da poter rifare ...

Advertising

FabioTraversa : RT @GiusCandela: Hanno omesso cognome e storia per evitare di esporla mediaticamente, considerando la sua presenza giustificata dal suo lav… - Methamorphose30 : RT @GiusCandela: Hanno omesso cognome e storia per evitare di esporla mediaticamente, considerando la sua presenza giustificata dal suo lav… - MFerraglioni : RT @GiusCandela: Hanno omesso cognome e storia per evitare di esporla mediaticamente, considerando la sua presenza giustificata dal suo lav… - GuglielmaAV : RT @GiusCandela: Hanno omesso cognome e storia per evitare di esporla mediaticamente, considerando la sua presenza giustificata dal suo lav… - GiusCandela : RT @FQMagazineit: A Detto Fatto Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa, è la protagonista di un tutorial per capelli -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Logli Alessia Logli protagonista di un tutorial a Detto Fatto Alessia Logli protagonista di un tutoria a Detto Fatto: la figlia di Roberta Ragusa torna in ...

Roberta Ragusa, la figlia di Antonio Logli/ "Non ho visto prove schiaccianti" In studio, durante la puntata di ieri, vi era Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa e Antonio , che ha spiegato di non aver mai visto un cartellone che la mamma aveva realizzato e nascosto in ...

A Detto Fatto Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa, è la protagonista di un tutorial per capelli Il Fatto Quotidiano Alessia Logli protagonista di un tutorial a Detto Fatto In una delle ultime puntate di Detto Fatto in onda su Rai 2, è andato in onda un momento dedicato a un tutorial per i capelli che ha visto protagonista una ragazza che tutti conosciamo, purtroppo, per ...

protagonista di un tutoria a Detto Fatto: la figlia di Roberta Ragusa torna in ...In studio, durante la puntata di ieri, vi era, la figlia di Roberta Ragusa e Antonio , che ha spiegato di non aver mai visto un cartellone che la mamma aveva realizzato e nascosto in ...In una delle ultime puntate di Detto Fatto in onda su Rai 2, è andato in onda un momento dedicato a un tutorial per i capelli che ha visto protagonista una ragazza che tutti conosciamo, purtroppo, per ...