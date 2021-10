Voglio Essere un Mago! da oggi nel pomeriggio di Rai2

(Di lunedì 11 ottobre 2021)un- Eleonora Di Cocco e Raul Cremona E’ stato un sonoro flop, tanto dasospeso dopo tre puntate in prima serata, maunavrà una “nuova occasione”. Il programma è stato già registrato e dunque avrà una nuova collocazione. Il reality/talent di Rai 2 tornaalle 17.15 e andrà in onda anche nei prossimi giorni… ma a singhiozzo. Ildella seconda rete è caotico di suo, perchè tra i collegamenti con Rai Parlamento, il Ciclismo e le partite di calcio, ogni giorno è una sorpresa. Eunfinisce dritto dritto in questo calderone, soppiantando la già sacrificata serie Candice Renoir e ...

Advertising

redazioneiene : 'Molti uomini hanno paura e vogliono dominarci, controllarci, difenderci. Come se fossimo la loro proprietà. Io n… - PippoVignola : @LambertoLaudisi @GiovaQuez Si e concordo che se sono un malato oncologico residente a Palermo e voglio andare al S… - laurenhugme_ : RT @Idaydream_: voglio solo essere baciata e abbracciata - LuceAlgida : @Precarioillumi1 D, nulla mi convince, non capisco chi sia e, nel caso migliore potrebbe essere una trappola di mia… - dordule : @_CarlaQ_ @orporick Ti amo Carla voglio essere la moglie che sei tu -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio Essere

Dituttounpop

... per anni spauracchio dei malintenzionati, continuano adun valido baluardo a difesa della ... A questo propositosegnalare che 'è operativo il numero di emergenza '1515' per quei cittadini ..."Nell'immediato, quando succede qualcosa di imprevisto e di così potente, ti accorgi di non... Oradimostrare soprattutto a me stesso, che posso vincere un'altra partita".Metroid Dread è stato un successo globale, e questo dovrebbe far capire a Nintendo che la gente ama il franchise di Samus.DAYANE MELLO SPARA E LUI SI ACCASCIA FERITO E tutti si chiedono come facesse ad essere in diretta visto che la modella si trova in Brasile impegnata nel reality ...