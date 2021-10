Uomini e Donne, Barbara De Santi difende Marcello Messina da Ida Platano: “Giustamente ne ha le pa**e piene!” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sta facendo molto discutere il tira e molla tra i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne Marcello Messina e Ida Platano: la conoscenza tra i due – dopo un inizio molto promettente – ha conosciuto un improvviso arresto a causa delle incomprensioni tra la dama e il cavaliere, che hanno portato quest’ultimo a decidere di chiudere la loro frequentazione. Una decisione che ha diviso il pubblico, tra coloro che lo trovano costruito e chi invece lo apprezza, addossando le colpe della fine della loro storia alla dama, rea di essere troppo pesante e di avere un brutto carattere: Tra coloro che si schierano a favore di Marcello c’è l’ex dama Barbara De Santi, la quale proprio pochi giorni aveva espresso il suo interessamento per il ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sta facendo molto discutere il tira e molla tra i due protagonisti del Trono Over die Ida: la conoscenza tra i due – dopo un inizio molto promettente – ha conosciuto un improvviso arresto a causa delle incomprensioni tra la dama e il cavaliere, che hanno portato quest’ultimo a decidere di chiudere la loro frequentazione. Una decisione che ha diviso il pubblico, tra coloro che lo trovano costruito e chi invece lo apprezza, addossando le colpe della fine della loro storia alla dama, rea di essere troppo pesante e di avere un brutto carattere: Tra coloro che si schierano a favore dic’è l’ex damaDe, la quale proprio pochi giorni aveva espresso il suo interessamento per il ...

Advertising

RaiNews : Ogni mattina in Italia tre persone, donne-uomini-ragazzi, escono di casa per andare a lavorare, ma di sera non rien… - Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - DmitrievnaMarja : Madonna. Dire che le donne trans non possono far parte del radfem non è transfobia, è riconoscere che hanno esigenz… - gossipblogit : Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Matteo Fioravanti -