Una settimana per capire cosa sia veramente la privacy (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il team di privacy Networkcapire come l’innovazione possa convivere con la protezione dei dati personali, verificare i limiti della tecnologia e segnalare buone e cattive pratiche, in Italia e nel mondo. Sono i temi al centro della privacy Week un evento di cinque giorni che parte l’11 ottobre e sarà in scena a Milano fino a venerdì 15 per analizzare il futuro guardandolo attraverso il filtro della privacy e dei diritti fondamentali. L’evento nasce dalla collaborazione tra privacy Network, organizzazione no-profit che si occupa di privacy e diritti digitali e Next Generation Currency, brand nel mondo bitcoin, crypto e identità digitale. L’obiettivo delle giornate di lavoro è accendere un faro sulle “informazioni che meriterebbero la giusta analisi, ma che non vengono sempre riportate ... Leggi su wired (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il team diNetworkcome l’innovazione possa convivere con la protezione dei dati personali, verificare i limiti della tecnologia e segnalare buone e cattive pratiche, in Italia e nel mondo. Sono i temi al centro dellaWeek un evento di cinque giorni che parte l’11 ottobre e sarà in scena a Milano fino a venerdì 15 per analizzare il futuro guardandolo attraverso il filtro dellae dei diritti fondamentali. L’evento nasce dalla collaborazione traNetwork, organizzazione no-profit che si occupa die diritti digitali e Next Generation Currency, brand nel mondo bitcoin, crypto e identità digitale. L’obiettivo delle giornate di lavoro è accendere un faro sulle “informazioni che meriterebbero la giusta analisi, ma che non vengono sempre riportate ...

Advertising

ItalianNavy : Si è conclusa la settimana della #Barcolana53 ancora una volta contraddistinta da forte vento di bora. La… - borghi_claudio : Ma come? Già finito il nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno? Durato meno di 24 ore. Il 'non c'è alle v… - ladyonorato : Le miocarditi dopo #Pfizer sono così “rare” che in Israele prescriveranno a tutti coloro che lo fanno di evitare at… - milivnkovic : RT @hvdaswag: squid game ma devi riuscire a capire cosa hai scritto negli appunti di una settimana fa - CVLAM1TY : RT @hvdaswag: squid game ma devi riuscire a capire cosa hai scritto negli appunti di una settimana fa -