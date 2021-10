Ultime Notizie Roma del 11-10-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione a microfono Giuliano Ferrigno in apertura la visita istituzionale del presidente del consiglio Mario Draghi nella sede nazionale della CGIL per portare la solidarietà del governo al segretario Maurizio Landini dopo l’assalto subito sabato la sede del sindacato è scattato un lungo applauso quando draghi e La Dini ci sono abbracciati il pagamento intanto chiede che il governo schongar definitivamente Le organizzazioni eversive se devo dire lo faccia subito draghi prenda dimentichi che competono lui e non al parlamento dice nell’aula della camera il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida e sono due i fascicoli di indagini avviate dalla Procura direlazione agli scontri avvenuti sabato ti hanno diviso in due in stazione di indagine il primo ...