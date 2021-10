Ultime Notizie Roma del 11-10-2021 ore 10 | 10

(Di lunedì 11 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio migliaia di persone all’assemblea generale convocato aall’indomani dell’ aggressione alla sede della CGIL insieme a Cisl e Uil abbiamo capito che bisognava rispondere dice Landini È stata un’offesa la nostra Costituzione ed al Viminale per il salto di qualità dimostrato Dagli estremisti la ministra dell’interno Luciana lamorgese convoca per mercoledì il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica ma è accusata da Giorgia Meloni di pessima gestione dell’ordine pubblico mentre Salvini chiede lumi sulla presenza di estremisti violenti e minaccia chi sbaglia paga intanto 12 persone sono state arrestate per gli scontri fra loro leader di Forza Nuova Roberto fiore Giuliano Castellino Forza Nuova e gli altri movimenti politici d’ispirazione fascista ...

Non ce l'ha fatta Mister Anthony, il talent napoletano, il fenomeno di conteggi e numeri. Il Covid ha avuta la meglio su di lui in una settimana. Inutili le cure in ospedale. La sua è stata una storia ...Il consigliere regionale Nino Savastano è stato arrestato a Salerno nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica per tangenti e appalti. Consigliere regionale di Campania Libera , già ...Le prestazioni di Maignan e di Theo Hernandez contro Belgio e Spagna fanno esultare i tifosi rossoneri che si prendono la rivincita contro Donnarumma ...È la nuova guida che aiuta store manager e agenzie SEO a cogliere a fondo le potenzialità di una fase chiave per stagionalità e fatturato degli e-shop. Sono no ...