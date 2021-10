Tiwa Savage ricattata per il video intimo diffuso online: “Non mi vergogno” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non si vive una vita tranquilla quando si è una star, e Tiwa Savage (una delle più note e amate pop star nigeriane) lo sa bene. La 41enne stella dell’Afrobeat ha dovuto affrontare le minacce di stalking da parte di una persona che si è appropriato di un suo video intimo pubblicato per sbaglio dal fidanzato su Snapchat (poi subito cancellato). Il video, della durata di qualche secondo, la ritrae mentre fa sesso con il compagno. Al ricatto subito, però, Tiwa ha risposto a tono: “Non ho paura e non mi vergogno. Si tratta di un video con una persona che sto frequentando. Lui non tradisce e io non tradisco nessuno”, ha affermato la pop star, con grande dignità. È stata lei stessa, infatti, a rendere noto il fatto a livello mondiale in un’intervista alla ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non si vive una vita tranquilla quando si è una star, e(una delle più note e amate pop star nigeriane) lo sa bene. La 41enne stella dell’Afrobeat ha dovuto affrontare le minacce di stalking da parte di una persona che si è appropriato di un suopubblicato per sbaglio dal fidanzato su Snapchat (poi subito cancellato). Il, della durata di qualche secondo, la ritrae mentre fa sesso con il compagno. Al ricatto subito, però,ha risposto a tono: “Non ho paura e non mi. Si tratta di uncon una persona che sto frequentando. Lui non tradisce e io non tradisco nessuno”, ha affermato la pop star, con grande dignità. È stata lei stessa, infatti, a rendere noto il fatto a livello mondiale in un’intervista alla ...

Gazzettino : #tiwa savage, la star vittima di #revenge porn che dice no al ricatto: «Il #video lo pubblico io» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Tiwa Savage, la star vittima di revenge porn che dice no al ricatto: «Il video lo pubblico io» - ilmessaggeroit : Tiwa Savage, la star vittima di revenge porn che dice no al ricatto: «Il video lo pubblico io» -