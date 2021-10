"Tech is Pink", aperte le iscrizioni per le ragazze con la passione per le STEM (Di lunedì 11 ottobre 2021) È in partenza il 25 ottobre la seconda edizione di Tech is Pink, il percorso di formazione online focalizzato sulle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) dedicato alle ragazze, promosso da MediaWorld e, per la prima volta, anche da Samsung Electronics Italia. Le due aziende sostengono da anni l’innovazione tecnologica in Italia e hanno deciso di estendere la loro loro collaborazione anche nell’ambito della formazione, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di cultura digitale e nuove competenze, per sostenere il rilancio e lo sviluppo del Paese. Col contributo di Girls Tech, iniziativa di SYX, associazione no-profit per la diffusione delle nuove tecnologie informatiche, Tech is Pink nasce per sensibilizzare le ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) È in partenza il 25 ottobre la seconda edizione diis, il percorso di formazione online focalizzato sulle discipline(Science,nology, Engineering and Mathematics) dedicato alle, promosso da MediaWorld e, per la prima volta, anche da Samsung Electronics Italia. Le due aziende sostengono da anni l’innovazione tecnologica in Italia e hanno deciso di estendere la loro loro collaborazione anche nell’ambito della formazione, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di cultura digitale e nuove competenze, per sostenere il rilancio e lo sviluppo del Paese. Col contributo di Girls, iniziativa di SYX, associazione no-profit per la diffusione delle nuove tecnologie informatiche,isnasce per sensibilizzare le ...

