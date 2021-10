Roma, riprendono gli allenamenti a Trigoria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questo pomeriggio la Roma riprenderà a Trigoria gli allenamenti in vista del big match di domenica prossima a Torino contro la Juventus. Le condizioni del gruppo squadra saranno da valutare: Smalling resterà in infermeria per via della lesione muscolare, mentre Pellegrini, Cristante e Veretout domani svolgeranno la prima seduta completa con la squadra; Matias Vina invece è ancora in Sudamerica per via della sfida di giovedì (venerdì mattina italiana) contro il Brasile. Inoltre sempre oggi è partita dalle 0re 11:00 la campagna abbonamenti “Per innamorarsi ancora”: chi vorrà rinnovare la tessera della stagione 2019-20 potrà farlo fino a giovedì 14 ottobre alle ore 12:00. Saranno incluse tutte le partite di Serie A dell’Olimpico e le due di Conference League della fase a gironi. Il prezzo per le Curve è di 235 euro, Distinti a 315; la ... Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questo pomeriggio lariprenderà agliin vista del big match di domenica prossima a Torino contro la Juventus. Le condizioni del gruppo squadra saranno da valutare: Smalling resterà in infermeria per via della lesione muscolare, mentre Pellegrini, Cristante e Veretout domani svolgeranno la prima seduta completa con la squadra; Matias Vina invece è ancora in Sudamerica per via della sfida di giovedì (venerdì mattina italiana) contro il Brasile. Inoltre sempre oggi è partita dalle 0re 11:00 la campagna abbonamenti “Per innamorarsi ancora”: chi vorrà rinnovare la tessera della stagione 2019-20 potrà farlo fino a giovedì 14 ottobre alle ore 12:00. Saranno incluse tutte le partite di Serie A dell’Olimpico e le due di Conference League della fase a gironi. Il prezzo per le Curve è di 235 euro, Distinti a 315; la ...

