Advertising

Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - ilfaroonline : Roma, maxi assembramento ad un concerto: 200 persone senza mascherina - Aprilia_News : Maxi riciclaggio di denaro per oltre 100 milioni di euro, 48 persone #arrestate. L'indagine della Finanza tra Roma… - reportdifesa : Di Marco Lainati e Aldo Noceti Roma. Sono 63 le misure cautelari eseguite tra le provincie di Napoli, Caserta e Sa… - tempoweb : Maxi-blitz dei carabinieri alle Salazare: pioggia di arresti per i roghi tossici al cimitero delle auto rubate… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maxi

ANSA Nuova Europa

Ancora senza regole nella Capitale. Stavolta ilassembramento scoperto dai carabinieri era all'interno di un'associazione culturale in largo Passamonti a San Lorenzo . Circa 200 le persone accalcate e senza mascherine che stavano assistendo ad ...Indagini sugli incendi tossici, valanga di arresti sul litorale romano. Unaoperazione dei carabinieri, ancora in corso, è scattata questa mattina all'alba ad Ardea, nella zona delle Salzare per contrastare i tanti roghi tossici che puntualmente si registrano in un'area ...Ancora movida senza regole nella Capitale. Stavolta il maxi assembramento scoperto dai carabinieri era all’interno di un’associazione culturale in largo Passamonti a San Lorenzo.I nomi dei leader di Forza Nuova fermati, Roberto Fiore, Luigi Aronica e Giuliano Castellino, non sono affatto nuovi nelle informative della Digos Dopo gli scontri, una maxi retata ha portato in manet ...