Polexit? Ricucire | senza nostalgie dell' Europa dei pochi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) È l’effetto farfalla versione XXL. La Polonia muggisce e un tornado si abbatte su Bruxelles. Le persone sono in fermento, sbigottite davanti allo spettro di una potenziale. Perché? Torniamo ai fatti. Alla finea scorsa settimana, la più alta corte polacca ha stabilito che alcuni articoli del Trattato sull’Unione europea sono “incompatibili” con la sua costituzione. Questa decisione getterebbe le basi per una politica irrispettosa degli impegnia Polonia nei confronti’UE-27. Per comprendere la gravità’accaduto, è necessaria un’analisi storica ancora più profonda. Dal 1957, la costruzione europea si basa sul principio del primato del diritto europeo, il cui ordine giuridico comunitario è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia nel 1963 e 1964. Di fatto, quando un Paese ...