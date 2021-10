Perché Jared Leto a Roma è stato coinvolto negli scontri No Green Pass (Di lunedì 11 ottobre 2021) Jared Leto a Roma è stato coinvolto negli scontri No Green Pass. Ha documentato tutto sui social e condiviso con i fan il momento in cui si è trovato nel mezzo della manifestazione organizzata nella capitale contro l’introduzione del Green Pass. Cantante e leader della band dei Thiry Seconds To Mars, Jared Leto a Roma si trovava in vacanza quando è stato coinvolto nei violenti scontri dei No Green Pass che hanno invaso le strade del centro storico capitolino. Jared Leto ha documentato anche gli interventi delle forze ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)No. Ha documentato tutto sui social e condiviso con i fan il momento in cui si è trovato nel mezzo della manifestazione organizzata nella capitale contro l’introduzione del. Cantante e leader della band dei Thiry Seconds To Mars,si trovava in vacanza quando ènei violentidei Noche hanno invaso le strade del centro storico capitolino.ha documentato anche gli interventi delle forze ...

