No Green Pass, vicequestore Schilirò sospesa da servizio (Di lunedì 11 ottobre 2021) A quanto apprende l'Adnkronos è stata sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni la poliziotta no Green Pass Nandra Schilirò. La vicequestore era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

