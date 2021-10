Nicolato sul talento Lucca | «Non è facile | ha l’attenzione di tutti»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il ct dell’Italia U21,, ha parlato di Luca: l’attaccante del Pisa è finito nel mirino delle big italiane Alla vigilia della partita contro la Svezia, il commissario tecnico dell’Italia U21, Paolo, ha parlato anche di, attaccante del Pisa al centro delle voci di mercato. Le sue dichiarazioni. «Stiamo cercando di gestirlo, si è allenato a parte negli ultimi due giorni. Non è semplice gestire la seconda gara, diventa complicato per chi deve recuperare. Per lui non ènemmeno emotivamente, adesso hadi. Non è, anche se magari non se ne rende conto». L'articolo proviene da Calcio News 24.